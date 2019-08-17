反送中》「港澳條例」人道援助香港 蔡英文當年起草的

2019-08-17 09:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港「反送中」情勢緊繃，中國政府正調動武警到香港邊境待命，我政府將依「港澳條例」，對香港民眾伸出援手。熟悉法規的人士說，「港澳條例」清楚規定，對於因「政治因素」遭危害的港人提供協助；面對香港現今局勢，「港澳條例」可說高瞻遠矚，而此一條例正是由蔡英文總統在政大教授任內起草的。

事實上，蔡總統在6月11日聲援香港的臉書，一開始就提到，她參與過「港澳條例」起草；蔡總統是在1994年至1995年、政大教授任內，接受當時陸委會委託，擔任「港澳條例」起草研究小組召集人。

「港澳條例」第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」熟悉法規人士表示，這是提供港人形同政治庇護的法源基礎，比「難民法」草案還要寬鬆，港人更容易申請留在台灣。

他解釋，如港人申請來台「停留」，在網路上辦簽證可停留一個月、書面申請可以停留3個月，並且再延長3個月。如申請「居留」或「定居」，有16種情況可以適用，包括直系血親或配偶在台灣地區設有戶籍、具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、或有特殊成就、在台灣有台幣600萬元以上投資等規定。

「難民法」草案中，申請難民認定有一定程序，身份確認相當嚴格，不僅主管機關得先向聯合國難民事務高級專員辦事處請求協助認定，或透過聯合國難民事務高級專員辦事處轉介，主管機關也要調查、申請人還要舉證、接受面談等，程序繁雜。相較之下，「港澳條例」申請來台的作業相對單純容易單純。

「港澳條例」是在1997年4月公布實施，當時正值香港主權移轉之際，為因應港澳情勢，因此在第60條也設計「總統緊急命令權」，因應香港或澳門情況發生變化，可停止適用該條例一部或全部，而停止適用後，如未另定法律規範，則適用「兩岸人民關係條例」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法