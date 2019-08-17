質疑「旭創意」空殼公司 高市議員向國稅局檢舉

2019-08-17 09:00

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〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜公布競選宣傳支出中，其中2000萬元給自己的新聞局長潘恒旭曾擔任總經理的「旭創意」公司，該公司被質疑空殼公司？基於監督，市議員黃文益決定向財政部台北國稅局檢舉，要求稽查有無虛設行號、虛開發票行為。

市議員黃文益昨夜在臉書貼出檢舉書，他指出，韓國瑜當時為市長候選人，107年11月2日至22日和旭創意公司有7筆交易，交易總金額為2000萬元，到底這7張發票所代表的交易行為有沒有問題？他覺得這是一個很嚴肅的問題，因此，他正式向財政部台北國稅局「具名」檢舉旭創業有限公司，是否有虛設行號及虛開發票的行為。

黃文益質疑錢自去年11月2日至22日陸續匯過去，很明顯是為了湊2000萬元，不符合常理，有些人很聰明都有開發票，所以在帳面上要抓漏洞不容易，希望正式檢舉後，國稅局本於職責，勿枉勿縱，儘速詳查，以正視聽！

被外界質疑該公司是否為空殼公司？觀光局長潘恒旭昨晚受訪時否認，強調「旭創意」從2002年就開始營運，「怎會是空殼公司？」潘恒旭表示，公司登記設立地址與實際營運地點，不一定會相同，登記地點就算是會計師事務所，但旭創意公司實際營運地址是在木柵的考試院附近，至於目前是否仍有營運？潘強調，他已不過問。

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