被爆收酒店業者政治獻金 林智鴻：誠實申報

2019-08-16 12:37

相關新聞

爆收酒店政治獻金 林智鴻澄清是合法公司合法捐贈

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市議員林智鴻接獲爆料揭露高雄市長韓國瑜在峇里島打麻將，但林智鴻也被外界質疑有筆政治獻金來自酒店，據「中天電視台」報導，林智鴻的酒店捐款是去年9月25日，而根據林智鴻向監察院申報資料，當天有3筆政治獻金，分別是高雄市苓雅區的「凱撒帝菀視聽歌唱行」、「太陽視聽歌唱行」各10萬元的政治獻金，另一筆則是台北大同區的城市商旅10萬元捐款。

林智鴻昨天在立法院記者會上對此強調，他有誠實申報。當時是朋友介紹來捐贈政治獻金，當時也不疑有他，純粹就是單純捐贈。至於為什麼沒有返還這筆政治獻金，林智鴻說，第一次參選，當時參選經費不足，所以朋友介紹的捐贈，當時也不疑有他。「誠實是最上策」，他的政治獻金都有如實申報。

根據監察院的「政治獻金公開查閱平台」，林智鴻去年競選高雄市議員的政治獻金共收入623,5715元，其中營利事業捐贈為2,366,000元、個人捐贈3,770,200元、人民團體捐贈56,000元，不過，並沒有來自民進黨的政治獻金。

至於支出共7,031,569元，其中人事費用支出1,794,787元、宣傳支出2,200,616元、租用宣傳車輛支出235,526元、租用競選辦事處支出1,081,210元。收支相抵後，林智鴻仍負債795,854元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法