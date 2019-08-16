拒絕郭柯配 柯P自爆郭要他當副總統兼閣揆

2019-08-16 10:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕布局2020總統大選，郭柯王即將會面，台北市長柯文哲是否參選動向備受關注。柯文哲接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪時表示，他跟鴻海前董事長郭台銘滿合的，他直接跟郭說「你可以選」，黃追問柯是否答應當郭的副手，柯文哲爆料，郭是希望郭柯配，還自爆郭提條件讓他當副總統兼行政院長，他趕緊向郭說不用、不用，也爆說郭說是不是就做一任，他也說不用不用，「搞不好人家做3年做很爽，想繼續做下去」。

柯文哲昨日接受黃暐瀚主持廣播節目專訪，今早播出內容。黃暐瀚開門見山問若郭台銘不選總統，柯是否自己選？柯文哲說，他一開始就不想選，人家說他跑來跑去（指走訪外縣市）要幹什麼，他只是繞來繞去沒有動員造勢，強調「我是在學習、我只是在準備，國家有天需要你就準備，但我們沒真正在做選舉準備」，他說找到理由就不選，這就好辦，結果天啊、兩黨候選人，他想說國家要怎麼辦，後來看到郭台銘願意出來，所以總要給他一個理由不要選。

不過，柯文哲指出，郭台銘壓力太大，笑說自己抗壓力最強、超強，難怪可以活到今天，調侃自己亞斯伯格症讓他可以淡然處理，但他們（指郭、王）就不行，因為朋友多且糾葛又深，「他（指郭）出來選藍營會怎麼包圍，對岸怎麼去講」。

柯強調，自己是美中日都可以接受的人選，他都沒有瓜葛，但郭台銘是倒過來，郭是美中日可以接受的但都有瓜葛，在美國威斯康辛州蓋工廠、日本有夏普、中國有百萬名員工，都有瓜葛。

黃暐瀚也問柯對郭台銘的看法，柯文哲說，他以前跟郭並沒有關係，是郭自己登報嗆他（因三創案），他的個性是人家嗆我我就嗆回去，你不爽可以不要蓋。黃追問所以你們會吵架？柯文哲說，他們兩人這樣個性反而簡單，直接「喊芭樂拳（台語）」，他跟這種人滿合，直接講要不要合作，他直接跟郭說「你可以選」，但郭沒講什麼。

黃暐瀚追問是否要當郭的副手？柯文哲則說，「那我自己出來選就好」，他（指郭台銘）是希望郭柯配，但我說不用啦，講1、2次他就知道我在做什麼，生死看這麼多還要名利，郭說要給副總統兼行政院長，我說不用、不用，說是不是要做一任，我說不用、不用。

黃好奇問所以你不要選？柯文哲提到，當年前總統李登輝答應林洋港只當一任，但不要隨便答應人家，意思就是「搞不好人家做3年很爽，想繼續做下去」。

柯文哲說，他是獅子、郭台銘是老虎，獅子跟老虎比較合，他和郭比較合得來，週日就是三人公開見面。他也說，「郭柯合」最好，他都沒有條件，只希望台灣更好，郭、王也不必入民眾黨。但黃問到王金平是什麼動物，柯則笑說王金平是狐狸。

台北市長 柯文哲（左）接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（POP撞新聞提供）

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