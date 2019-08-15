捧郭台銘 柯文哲：台灣需要的危機型領導人

2019-08-15

諷韓國瑜「睡到11點，作夢發大財」

〔記者陳璟民、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚應邀上網路直播，談及下屆總統理想人選時表示，鴻海集團創辦人郭台銘是具有潛力的候選人，郭能在商場競爭存活，能力沒問題，比較不受意識形態束縛，比較務實，未來幾年的台灣，特別美中貿易大戰，台灣被夾在中間，需要危機型領導人物，郭就是。

評吳敦義 有私心是國民黨最大罪人

柯也批評，兩黨、各政論節目都在講怎樣會贏，從來沒講當選後，台灣會變成怎樣？他語帶諷刺地說，大家都想發大財，但是要告訴我怎樣發大財啊，「你睡到十點、十一點，那是作夢發大財。」

會中，有柯粉提問「萬一郭台銘不選，你怎麼辦？」主持人搭腔「拚落去」，柯嘆口氣說「好啦，那就這樣吧」，「不得已才要出那招。」

談朱立倫 若是他出線國民黨就會贏

柯文哲表示，韓國瑜黨內初選會出線，國民黨主席吳敦義要負最大責任，因為有私心，一下子推朱立倫，一下子推韓國瑜，其實自己要選，但也不成，如果是推朱就會贏了，但好好的江山，弄成這樣，吳是最大的罪人。

柯說，兩個主要政黨候選人出爐後，造成知識界、產業界憂慮，外科醫師的基本精神就是如果講不出更好方法，現在的方法就是好的方法，民進黨蔡英文總統與國民黨總統參選人韓國瑜對選，蔡會贏，「芒果乾會贏過發大財」；可是要想蔡繼續幹下去，台灣對大陸出超八百三十億元，「美國總統川普怎麼對付中國國家主席習近平，中國就怎麼對付台灣。」

柯表示，他是美、日、中都可以接受的人，但都沒有瓜葛，郭也是美、日、中都可以接受的人，但都有瓜葛，郭也有缺點，需要說服選民說他可以當國家領導人。

此外，柯文哲、郭台銘、前立法院長王金平三人，傳出週日上午會一起在桃園巨蛋的「世界佛教青年僧伽會年會」合體現身，柯文哲昨受訪時，起先打迷糊仗稱他不曉得，要看行程，但週日確實有個行程要去桃園。

外界解讀此舉有同框表態的意味，柯則語氣曖昧說，「反正看下去就對了。」柯還說，公開亮相也不能講話，還是要找地方談一談。至於是否會勸進郭選總統？柯表示，會討論啦！還是要找個時間三個人坐下來好好討論。

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