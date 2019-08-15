傳默契成形 郭台銘選總統 柯文哲拚國會

2019-08-15

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平三方幕僚預計今天碰面，但柯陣營昨天臨時通知王陣營會面取消，王金平本人週日仍會出席在桃園巨蛋舉行的宗教祈福活動，但沒有規劃「閉門會談」時間；據了解，郭選總統、柯拚國會的默契已經成形，且二人正在評估讓王金平擔任其他角色，而非搭檔參選。

王金平非搭檔參選 評估扛其他角色

根據國民黨人士的消息，郭台銘原有意與王金平搭檔參選，就等「換韓」上陣，後來發現黨中央無意換韓，才轉向與柯文哲合作，但「郭、柯、王」金三角已逐漸傾斜，郭、柯近期多次聯繫，他們透過民調發現，無論「王郭配」或「郭王配」對選情都不會加分，二人正評估讓王金平擔任其他角色，而非正副總統。

不過，王金平有郭、柯都沒有的組織資源，兩人還是會極力爭取與王合作，並透過王找到「台灣民眾黨」的立委人選。但柯文哲只願挺郭台銘參選總統，若王金平不願加入，二人還是會照既定規劃進行，郭台銘本人將視情勢發展決定參選時機，目前鎖定的是「討厭蔡政府」及「投不下去韓國瑜」兩種票源。

親王人士則指出，郭台銘、王金平誰正誰副，必須靠雙方會面協調，不會只看民調結果決定，且兩人要面對的問題還很多，不會這麼快達成共識，不太可能週日見面就有結果。

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