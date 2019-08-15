郭韓黃柯蔡都成教授！政大學生創「交流版」諷時政

2019-08-15 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選剩不到半年，台灣政壇近日卻發生一連串大事，例如韓國瑜私德問題、時代力量分裂危機等。最近在臉書上有個火紅的社團，以「政治大學」學生交流版名義，成員在裡頭將韓國瑜、黃國昌、郭台銘、柯文哲、林鄭月娥等人化身為「教授」，以諷刺暗酸方式批評時政，引起網友熱議。

據悉，臉書社團「政大學生交流版」最初由一群政大學生創立，原為韓國瑜的反串粉絲社團，在國民黨公布初選民調結果之後，馬上變成郭台銘後援會。而在近日因應大學指定科目考試放榜，更名成「政大學生交流版」，此舉引起社團成員暴動。

社團成員們各個發揮反串功力，將現今政治人物以及網路紅人都化身為「教授」，以嘲諷的方式批評時政。網友創意滿點，發文紛表示「系主任是韓教授，可是每次來的都是陳教授」暗批韓國瑜不勤於市政，卻是陳其邁前來關心高雄淹水；「有人有選到林姿妙教授的『語言與邏輯』嗎？聽說會付營養午餐」酸宜蘭縣長林姿妙講話方式不清楚，還有其「免費營養午餐」政策。

網友們甚至會與時事搭上線，有網友PO出韓國瑜遭批打麻將的相片，大罵「都幾點了還在打麻將？當不用睡覺？大學生有點公德心好不好？」；甚至有網友問說「戲劇系國昌教授的同事為甚麼都離職了？」，酸時代力量現今草創人員僅剩黃國昌，林昶佐等人都相繼退黨。還有網友以總統蔡英文以前在政大任教經驗，發文問「國貿系蔡英文教授的國際貿易法評價為何？」引起社團成員熱烈討論。

社團內還釣出台灣基進台中市立委參選人「3Q」陳柏惟以及「美女財經專家」胡采蘋出面打招呼。胡采蘋還以自身在政大念書的經驗，問及「你們會唱校歌嗎！假貨！」引起網友一陣譁然。

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