組黨消息走漏 柯文哲自爆蔡壁如打電話罵內政部

台北市長 柯文哲接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（翻攝POP撞新聞直播頻道）

2019-08-16 09:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲向內政部遞交申請台灣民眾黨，消息走漏，柯將矛頭指是被內政部流出消息。柯文哲接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪在今日早上播出，被問到組黨消息走漏，柯文哲爆料，市府顧問蔡壁如打去罵人家（指內政部）「怎麼會洩漏出去」，嗆內政部行政倫理太差。

柯文哲昨日接受黃暐瀚主持廣播節目專訪，在今早播出內容。黃暐瀚問到組黨消息是否是自己洩漏？柯文哲反問說，「我們怎麼會自己洩漏？」事實真相是並非組黨，而是進行法律程序，表示有100人願意參加組黨，讓內政部來看，但目前本黨還沒成立，因為還沒拿到許可證。

話鋒一轉，柯文哲說，「小英說不會擋（成立政黨），但誰曉得？」他強調要謹守政治誠信，小英、內政部長徐國勇都說不會（擋），總統蔡英文在接受媒體堵訪時就有自己公開講。

黃也問到組黨的過程，柯文哲表示，歷史都是偶然，當時蔡壁如問說要不要先登記，他就說好，結果天啊、晚上已經變成頭條，柯也不忘替自己喊冤，還被說「你怎麼在市府內開記者會（談組黨），我說冤枉了」。

柯文哲解釋，因為晚上被突襲（指組黨消息走漏），只是要走個法律途徑，結果晚上8點就炸開來（指媒體報導），第二天早上市府晨會說記者已經來，平常只有16支（攝影機）、那天接近30支，將近兩倍，走廊裝不下，所以請進會議室，柯強調，他不會這麼沒常識，笑說要自己寫一個創黨烏龍記，（組黨）被趕鴨子上架。

柯文哲自爆，蔡壁如還打去罵人家，黃暐瀚追問罵誰？柯說，蔡打去內政部罵人，說怎麼會洩漏出去，這代表行政倫理太差，但柯又小聲碎念說，「我們講人家，但自己還不是一樣」，就沒再繼續講。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法