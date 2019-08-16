韓國瑜打麻將還不夠？潘恒旭考慮春節辦衛生麻將大賽

2019-08-16 08:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜打麻將照片曝光，引起兩極看法，批評者認為他說謊，韓粉則指責是民進黨「黑韓」，還有支持者建議潘恒旭辦個全國衛生麻將大賽，對此，潘今早受訪時強調他不會打麻將，「明年快過農曆年時，再來看看」。

韓國瑜聲稱當選後不曾打麻將，但高雄市議員林智鴻爆料韓過年期間在峇里島打麻將，並公布照片，韓國瑜指是「國家機器監視他」，質疑照片畫素不是用手機拍攝，應是用專業相機。逼得林智鴻昨天下午舉行記者會，公布爆料者存在手機內的照片，打臉韓國瑜不是用手機拍攝的說法。

雙方隔空交火，批評與支持韓國瑜的聲浪都有，批評者認為韓國瑜喜歡說謊，鋼鐵韓粉則指責是民進黨「黑韓」，小題大作。

有支持者在高雄市觀光局長潘恒旭的臉書上留言說「局長，民進黨林智障，要黑市長打麻將，您是否考慮一下這個創意，高雄市舉辦全國衛生麻將大賽，為高雄觀光熱度再加溫」。

所謂的衛生麻將，泛指朋友間彼此聯誼，或打發時間而打的麻將，不以輸贏為目的，可能賭資很小純娛樂，或根本不打錢。

對此，記者今早詢問潘恒旭的看法？他表示自己不會打麻將，反要記者教他。對於是否考慮舉辦衛生麻將大賽？潘表示「明年快過農曆年時，再來看看」。

今年3月， 韓國瑜被人諷「土包子」，潘恒旭搭起時事哽，舉辦高雄市「土包子」競賽，引起不小話題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法