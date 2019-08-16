韓國瑜還有未爆彈？ 楊秋興：就是潘恒旭

2019-08-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興曾在臉書指韓國瑜還有更大的未爆彈，他昨天下午明講，直指高市觀光局長潘恒旭就是未爆彈。遭點名的潘恒旭則表示，哪有什麼未爆彈？「帳目絕對不會有問題，有任何疑問，民進黨早就出手了」。

楊質疑韓政治獻金支出

楊秋興十二日在臉書爆料，指「韓國瑜還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable（檯面下）的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清楚，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢？」

楊秋興昨宣布退出國民黨，媒體詢問他臉書指的未爆彈？他答說「潘恒旭就是未爆彈，潘的兩千萬元就是未爆彈，選舉經費已經送到監察院，這些你沒辦法更改，民進黨都可以掌控。」

楊秋興這番話，指的是韓政治獻金支出項目中，有兩千萬元給潘恒旭當時任職的「旭創意有限公司」。楊秋興說，潘恒旭、潘恒芳（旭創意負責人）一看就是家人，兩千萬這是已爆彈，不是未爆彈，到底是不是真的兩千萬，支出項目都是評估、研究，這些錢是不是有洗錢防制法的問題？這是刑事責任，有沒有虛報的問題？資金的走向怎麼走？

楊秋興指出，除了這個，他認為還有未爆彈，並了解選舉過程，「他花的錢，從來選舉會花這麼少錢的人非常少」。

潘恒旭：帳目絕無問題

潘恒旭對此表示，哪有什麼未爆彈？「帳目絕對不會有問題，有任何疑問，民進黨早就出手了」，這些經費是之前選舉廣告專案晚會的藝人通告卡司費用，還有一些媒體專案的花費、電視廣告製作、拍攝 、託播等。

潘恒旭承認，潘恒芳是他姊姊，至於公司登記地址經查並沒有該公司，潘恒旭說，該處是代收處，實際營業地點在他處。

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