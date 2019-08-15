蔡英文參訪「嘖嘖」 強調讓大家自由揮灑創意是總統的責任

2019-08-15 23:55

記者蘇永耀／台北報導〕總統府表示，蔡英文總統今日下午前往參訪「嘖嘖群眾募資」，實地了解台灣最有影響力的群眾募資平台之一的「嘖嘖群眾募資」平台的運作及多元數位服務現況。蔡英文也在臉書表示，這些都是代表台灣創新的能量，她的責任就是確保台灣民主、多元的環境，能讓大家自由自在地揮灑創意，讓美好的事物發生！

蔡英文說，今天她到了 嘖嘖zeczec了解台灣在群眾募資的電子商務發展，也吸取集資成功團隊的經驗。嘖嘖最核心的理念，就是讓喜歡美好事物的人，能夠支持有夢想的人，「讓美好的事物發生」。 嘖嘖從2012年2月至今，成功協助超過1000個集資計畫，有64萬人次的贊助，集資超過16億元，這是非常不簡單的事情。

總統府發言人張惇涵說，總統抵達現場後，創辦人兼執行長徐震跟總統分享嘖嘖創辦的理念及目前成果。徐執行長提到平台的的名字來自於「嘖嘖稱奇」，期許大家都能在這看到驚奇、有趣的好點子；與蔡總統同樣留學英國的他，更舉倫敦海德公園的Speakers’ Corner為例，表示嘖嘖的自我期許就像Speakers’ Corner站上去就能自由發表言論的椅子般，讓站上這個平台的創作者，都能夠自由發揮創意長才。

張惇涵轉述，隨後蔡總統與現場25組透過嘖嘖募資平台成功募資的團隊進行互動，這些團隊橫跨：公益、設計、飲食、遊戲、出版、插畫、傢俱等多元領域，蔡總統對於每個團隊的創意表現真的都「嘖嘖稱奇」。其中，蔡總統特別試坐體驗有「躺一秒就不想起來」之稱的台灣製手工床墊，對於台灣女生所製作的木質拼圖能銷售40個國家也感到驚艷。也有募資團隊利用貓的糞便當肥料種菜，再將耕作收入用來回頭照顧街貓，同樣有養貓的蔡總統為此感謝團隊夥伴對貓的用心照顧。而總統對於許多創作團隊都以台灣本土故事為題材，或者將台灣文化延伸至各個領域，表達高度的感謝與肯定。在聽完各個團隊的計畫與互動後，總統與大家合照、簽名留念，現場互動非常熱絡。

張惇涵表示，延續之前參訪Dcard、Who's call等新創團隊，此次參訪嘖嘖群眾募資平台，希望持續繼續以行動，來鼓勵年輕人發揮創意與創業，傾聽並學習年輕人在各領域成功的經驗。

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