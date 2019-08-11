赴北投走廟 蔡英文：把台灣的主權、民主、自由顧好留給子孫

2019-08-11 13:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文今早接連參拜北投關渡宮、三王宮，所到之處皆有大批民眾夾道歡迎，蔡英文也來者不拒，一一和民眾握手致意。她發表談話細數過去3年政績，強調「這個政府會做事、會拚經濟、會改進」、「最重要的是，嚴守財政紀錄，不債留子孫」並向現場民眾高喊，「拜託大家，再給蔡英文4年。」

蔡英文在談話中細數這幾年來的政績，她表示經濟成長，稅收有增加，所以有辦法今年才能跟民眾分享經濟減稅，這是有史以來最大的減稅，相信大家都有感受。而今年一月有五千億的投資會回來台灣，創造四萬人的就業機會，讓年輕人有更多的機會。

蔡英文自豪在經濟成長、長照2.0、育嬰補助多所建樹，她笑說，當總統三年多來，她勇敢做出改革，雖然過程中有得罪一些人，被質疑做過頭，但台灣社會一定要改變，民主自由給民主，她除了推台灣有史以來最大的減稅，更推動長照2.0、兩歲到四歲的育兒津貼、準公共化托育政策，讓人民很有感。

她最後更喊話，強調蔡英文當總統，主權一定顧好，把台灣的主權、台灣的民主、台灣的自由顧好，這些都是留給子孫的，選一個可以顧好的蔡英文，會世世代代更好，希望民眾再給她四年。

今天包含前內政部長余政憲、國策顧問黃承國、立委吳思瑤、邱泰源和市議員鍾佩玲等人也陪同蔡英文赴各寺廟參拜。

值得一提的是，蔡英文抵達關渡宮前，曾在2014年遭民進黨開除黨籍的前新北市議員李婉鈺竟悄悄現身。由於近期不但傳出李婉鈺傳有意參選台北市第一選區（天母、北投）的立委選舉，她日前也表態願「帶槍投靠」台北市長柯文哲領導的台灣民眾黨，今天出現在蔡英文的場子，格外引人注目。

對此，她受訪解釋，自己最近都在這附近跑行程，有句話說「南有北港媽、北有關渡媽」，所以特地來跟關渡媽請安問好、拜碼頭。至於會不會留下來跟蔡總統打聲招呼？李連聲說「會！」但蔡英文到場後，已不見李婉鈺身影。

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