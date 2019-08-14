身陷麻將風波 韓國瑜現身拒答推發聲明

2019-08-14 14:16

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韓國瑜稱「上任後沒打過麻將」 林智鴻轉貼峇里島照片打臉

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨高市議員林智鴻爆料高雄市長韓國瑜農曆年期間前往峇里島度假打麻將，韓國瑜今天中午前往橋頭殯儀館，慰問昨天不幸被洪水沖走死亡的林姓女騎士家屬，面對媒體詢問「麻將風波」，韓國瑜拒答推稱會發聲明。

韓國瑜今中午慰問完家屬後，媒體詢問他陷麻將風波的看法時，韓國瑜反問媒體：「一定要在這裡（殯儀館）答嗎？會不會不尊重家屬」，後來又嘆了一口氣，準備說出自己的看法時，話到嘴巴前又縮了回去，又推稱：「這裡（殯儀館）氣氛不太好吧？」，丟下「我們會發聲明」後，隨即搭車離開現場。

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