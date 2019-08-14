去年北市長選舉政治獻金 丁手中收支都最高、姚文智透支最多

2019-08-14 14:55

〔記者陳璟民／台北報導〕監察院今在「政治獻金公開查閱平台」，公布去年九合一地方選舉各黨派各項選舉候選人政治獻金收支結算表，台北市長柯文哲收入4405萬3640元，支出5588萬4781元，結算為透支1183萬1141元；其主要對手國民黨丁守中收入6834萬3949元，支出7249萬4357元，結算為透支415萬0408元；民進黨姚文智收入5637萬8893元，支出7072萬470元，結算為透支1434萬1577元。

由此可見，丁守中的收、支金額都高於柯文哲與姚文智；透支金額以丁守中最低，姚文智最高；柯文哲的收、支在3人當中，都是最低的。詳情瀏覽「政治獻金公開查閱平台」。

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