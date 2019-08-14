新北市長選舉政治獻金 侯收入1.33億 蘇0.52億

2019-08-14 12:45

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今發布「政治獻金公開查閱平台」，根據平台資料顯示，新北市長侯友宜去年選市長的政治獻金收入為1億3382萬8751元，支出則為1億5342萬8496元，透支1959萬9745元；當時代表民進黨參選的行政院長蘇貞昌，收入為5243萬2997元，支出6482萬1521元，透支1238萬8524元。另，侯的公關費支出約為蘇的12倍。

監察院依去年修正施行的「政治獻金法」相關規定，建置「政治獻金公開查閱平台」，於今天上午10點正式上線。監院秘書長傅孟融表示，本次提供查詢的資料範圍，為去年九合一選舉擬參選人申報的政治獻金會計報告書共2241份。

根據平台資料顯示，侯友宜的政治獻金收入明細，包括個人捐贈收7749萬2415元 、營利事業捐贈收入5368萬9200元、政黨捐贈收入0元、人民團體捐贈收入88萬元、匿名捐贈收入175萬5902元、其他收入則是1萬1234元。

侯友宜的政治獻金支出明細，人事費用支出1192萬2487元、宣傳支出為9392萬318元、租用宣傳車輛支出81萬5653元、租用競選辦公室支出1015萬6276元、集會支出1440萬5492元、交通旅運支出77萬1664元、雜支支出434萬8189元，返還捐贈支出1451萬5400元，繳庫支出200萬元，以及公共關係費支出57萬3017元。

至於蘇貞昌的政治獻金收入明細，包括個人捐贈收入3568萬9040元、營利事業捐贈收入1299萬8000元、政黨捐贈收入300萬元、人民團體捐贈收入0元、匿名捐贈收入74萬5957元、其他收入0元。

蘇貞昌的政治支出明細，人事費用支出792萬7878元、宣傳支出4214萬2853 元、租用宣傳車輛支出52萬7567元、租用競選辦公室支出317萬4753元、集會支出926萬8326元、交通旅運支出16萬489元、雜支支出85萬7975元，返還捐贈支出71萬4000元，以及公共關係費支出4萬7680。

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