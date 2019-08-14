台中市長選舉政治獻金收入 盧0.65億 林1.10億

2019-08-14 13:14

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今發布「政治獻金公開查閱平台」，根據平台資料顯示，台中市長盧秀燕去年選市長的政治獻金收入約6528萬元，支出約8812萬元，透支約2283萬元；至於交通部長林佳龍去年選市長的政治獻金收入約1億1026萬元，支出1億1554萬元，透支約527萬元。

監察院依去年修正施行的「政治獻金法」相關規定，建置「政治獻金公開查閱平台」，於今天上午10點正式上線。監院秘書長傅孟融表示，本次提供查詢的資料範圍，為去年九合一選舉擬參選人申報的政治獻金會計報告書共2241份。

根據平台資料顯示，盧秀燕去年選舉的政治獻金收入6528萬4446元，支出8812萬3878元；林佳龍去年選舉的政治獻金收入1億1026萬8468元，支出1億1554萬1536元。

有關盧秀燕政治獻金收入明細，包括個人捐贈收入3953萬6054元、營利事業捐贈收入2363萬6000元、政黨捐贈收入130萬元、人民團體捐贈收入47萬2140元、匿名捐贈收入33萬8363元、其他收入1889元。

盧秀燕政治獻金支出明細，人事費用支出391萬1114元、宣傳支出5965萬4908 元、租用宣傳車輛支出124萬9818元、租用競選辦公室支出215萬4500元、集會支出1188萬5071元、交通旅運支出578萬5417元、雜支支出167萬2400元、返還捐贈支出72萬7000元，公共關係費用支出108萬3650元。

至於林佳龍政治獻金收入明細，包括個人捐贈收入5455萬1754元、營利事業捐贈收入4649萬750元、政黨捐贈收入300萬元、人民團體捐贈收入132萬1700 元、匿名捐贈收入490萬2384元、其他收入1880元。

林佳龍政治獻金支出明細，人事費用支出617萬3770元、宣傳支出8279萬801 元、租用宣傳車輛支出68萬6340元、租用競選辦公室支出280萬4881元、集會支出1343萬9038元、交通旅運支出9萬8874元、雜支支出235萬5332元、返還捐贈支出673萬5100元，繳庫支出30萬元，公共關係費用支出15萬7400元。

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