本土社團串聯挺蔡英文連任 籲本土政黨團結抗中

2019-08-14 11:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣獨立建國聯盟今上午與社民黨、基進黨等多個本土社團代表共同召開記者會，呼籲台灣民眾2020應支持本土政黨、力挺蔡英文連任。社民黨台北市大安區立委參選人范雲說，明年選舉不能成為台灣的最後一次選舉，呼籲本土政黨與台灣人民，應放下對內政、國家正常化的不同看法，支持蔡總統與本土政黨在國會過半。

台獨建國聯盟主席陳南天、台灣安保協會理事長羅福全、台灣教授協會執委林健正、社民黨台北市大安區立委參選人范雲、台中市第五選區立委參選人楊宗澧、基進黨戰企部主任顏銘緯今上午共同召開「抗中保台—支持本土政黨、挺蔡英文連任」記者會。

台中市第五選區立委參選人楊宗澧說，中華民國憲政體制的限制，讓多黨制在台灣不易發生、小黨無法有效在國會佔有席次，面對明年大選，本土政黨應該以政黨聯盟的方式「團結抗中」；楊宗澧表示，包含民進黨在內的多個本土政黨，應在未來的大選中，努力爭取超過三分之二的國會席次，他認為，唯有本土政黨席次超過三分之二，才能保障蔡英文連任、並持續進行更多社會改革。

台獨建國聯盟主席陳南天說，有許多台灣民眾因台獨意識堅定，對蔡英文這幾年的執政不滿，但蔡英文是現階段檯面上候選人中，最能保障台灣主權的總統候選人，選擇蔡英文，就算再怎麼不滿，都還有監督批評的機會，但若選出中國代理人的總統，未來就只能坐以待斃。

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