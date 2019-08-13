最爽市長？ 韓國瑜最晚13：10出門上班 網友狂轟

2019-08-13 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被爆12日星期一上午11點43分才出門上班，市府新聞局長王淺秋回應行政首長是責任制，即使回家也常都還在處理公務。但有媒體今（13）日再度踢爆「韓式責任制」，指8日莫拉克風災10周年紀念活動當天，韓國瑜甚至到下午1點10分才出門。網友得知消息狂轟「粉身碎骨、睡到中午」、「真的是史上最爽市長」。

高雄桃源區、那瑪夏區受到豪雨冲刷，11日發生對外聯通道路崩塌、土石流的情況，也因此停班停課。但韓國瑜沒坐鎮指揮、前往勘災，反而繼續南投的競選行程。《ETtoday新聞雲》報導，韓國瑜12日一個上午都賴在家中，直到11點52分左右，韓才搭乘私人休旅車到定點轉乘公務車外出。

而《ETtoday新聞雲》 今再爆料指出，上週四（8日）當天下午1點30分將進行「高雄市莫拉克風災十週年紀念活動」，但韓國瑜的私人休旅車卻是在下午1點10分才開出車道，20分鐘後典禮就要開始，時間緊迫，而私人休旅車行駛到民族國小圍牆邊，韓國瑜就跳下車，換上了公務車，與隨扈相約前往科工館參加行程。

報導指出，觀察韓國瑜從上週二（6日）起至昨天（12日）5天上班日的行程，6日韓國瑜10點要在鳳山行政中心主持市政會議，他的私人休旅車9點41開出左營住處地下道，現身會議室時已10點03分。

7日韓國瑜的私人休旅車在上午11點14分出現在左營住處，當天下午2點半的「中元節普渡拜拜」行程韓國瑜準時參加並未遲到；9日韓國瑜的私人休旅車9點21分進入左營住處地下室，在9點28分左右又開出了地下室。

在5天的觀察後統計出，韓國瑜最早約9點半出門，最晚則是下午1點10分才出門，且韓國瑜通常在第一個公開行程「前30分到1個小時」左右，才會匆匆忙忙離開左營住處，通常沒有前往鳳山行政中心來辦公，反而都在家裡，也讓外界質疑，若是高雄市府所稱「責任制」，怎能固定放週末，然後跑去跑選舉行程呢。

對此，王淺秋再度重申，上下班是責任制沒有固定時間，韓國瑜回到家往往也還在處理公務。臉書「打馬悍將粉絲團」則狠酸，「原來韓國瑜都快中午才上班，那這樣一天能工作幾小時？真的是史上最爽市長」。

網友得知消息也狂轟「粉身睡骨...睡到中午...厲害了...韓草包」、「果然是高雄韓極混！浪費納稅人的錢」、「還可以隨便遲到甚至臨時取消」、「下午一點多才出門，真的是有點誇張」、「能混則混，能摸則摸」。

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