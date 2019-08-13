全國高中職校長會議南區場 潘文忠：落實新課綱投入450億元

2019-08-13 12:16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕12年國教課綱108學年度起實施，教育部長潘文忠今天上午出席在嘉義女中舉行「全國高級中等學校校長會議（南區場）」時強調，教育部3年前就開始投入450億元，支持各校用於設備設施改善、提昇教師員額、高中職選課的相關費用等，為落實新課綱做好逐步準備，教育部8月也展開與社會對話的宣導座談，協助家長與學生充分了解新課綱。

全國高級中等學校校長會議南區場，今起一連兩天在嘉女舉行，共有320人與會，會議聚焦新課綱等重大教育議題。潘文忠到場主持開幕式及分組教育專題研討，並以「跨域課綱國際化，多元素養科技興」為題，進行專題演講，盼與校長加強凝聚12年國教願景，進而協助學生追求具備核心素養的學習態度。

教育部表示，為呼應108課綱實施，本次會議以「跨域課綱國際化，多元素養科技興」為主軸，今天上午的「專題報告」分三大主題：「學習歷程檔案建置說明」、「大學校院入學考招新制說明」及「技專校院入學考招新制說明」。

下午邀請前駐法國大使呂慶龍以「疼惜台灣放眼國際：挑戰與機會」為題演講，接著「分組教育專題研討」，研討主題有四大面向：「新課綱推動與統整」、「新世代校園環境與制度」、「特殊教育陪伴與成長」、「師生共好與友善校園」。

明天將由教育部范政務次長巽綠主持「國家重大政策說明」，聚焦國家數位人才培育、高風險學生愛與關懷課題、能源轉型與聯合國永續發展目標等主題。

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