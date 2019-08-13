施華洛世奇也「表態」！鄉民：買一送一可能會暴動

2019-08-13 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕繼一芳水果茶「表態」風波之後，近日連珠寶業者也中槍！奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）因將中國、台灣、香港並列，今日被發現其台灣官方網站被撤下，且官方微博發出一份簡體字聲明表示，堅決維護中國主權及領土完整，責任在肩，初心未變，表明立場毫不心軟。

中國女星江疏影為施華洛世奇亞洲區代言人，今日在其工作室微博上表示，期始終堅持一個中國原則，堅決維護國家主權與領土完整。她表示自身為中國藝人，因品牌侵害中國主權，特此發出解約聲明，並停止一切合作關係。

消息傳出後，施華洛世奇火速將台灣官網下架，並在中國官方微博發出一份聲明，表示「對情感受到傷害的中國人民、無辜受到牽連的各合作單位及亞洲代言人江疏影女士，我們感到萬分抱歉」。

施華洛世奇表示，品牌已在全球加強對中國地區的認識和支持，進而加速以中國為核心的自查，而品牌在全球有上千個網站，將會逐一檢查，並在最短的時間內糾正錯誤，並稱此舉為「用行動彌補才是表達立場最好的選擇」。

此文一出引發批踢踢（PTT）鄉民熱議，網友紛紛留言表示「這個買一送一應該會引發暴動」、「有種就買一送一啊」、「還好大家買不起，早就抵制了」，有鄉民甚至留言酸施華洛世奇聲明「有寫台港同屬一中，五毛還會糾纏」，甚至有多名網友表示「根本沒買過」。

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