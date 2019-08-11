不怕抵制！茶飲店力挺「台灣就是台灣」 網友大讚

2019-08-11 12:15

〔記者佟振國／南投報導〕繼日前一芳水果茶於官方微博表態支持「一國兩制」，也有網友發現全台還有多家手搖飲料店也曾「效中」，引起網友不滿，揚言抵制，但在中部地區的「茶海手作茶飲」，不僅在臉書力挺香港反送中，更強調賣飲料不用這麼卑微，台灣就是台灣，不是中國台灣，不是誰的一部份，也獲得不少網友按讚分享。

包括一芳水果茶、迷客夏、貢茶、大苑子等知名手搖飲料店，相繼被爆出表態支持「一國兩制」，許多台灣網友傷心高喊要戒掉向「向中國下跪茶」，也有網友苦尋現在國內還有哪些手搖飲是可以買的呢？

在台中、南投有多家分店的茶海作茶飲，昨天也在臉書粉專PO出台灣地圖與文字，強調「賣飲料不用這麼卑微，台灣就是台灣，不是中國台灣，不是誰的一部份。」並有「香港加油」4個字，也力挺香港的反送中，貼文一出獲得5000多位網友按讚，以及300多則留言與700多次分享。

網友留言大讚「一定用新台幣支持」、「有經過一定會去買」、「這才是台灣精神」、「不要為錢為折腰」、「不必跪著賺錢」，店家也幽默回應「膝蓋受傷，實在跪不下去」，也有新竹的網友拜託老板快去新竹展店，要全力支持愛台企業。

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