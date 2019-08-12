轉頭避談手搖飲風波 韓國瑜聽到「韓總統」馬上回頭

2019-08-12 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕近日台灣各大知名飲料品牌陷「表態」潮，有的自稱來自「中國台灣」或支持一國兩制，讓台灣民眾相當不滿。國民黨總統參選人韓國瑜昨被問到相關問題時，竟回一句「統一回答」就轉頭離開，沒想到聽到一旁粉絲高喊「韓總統」卻轉頭回去，影片曝光也遭網友批評，「真是遇到中共就軟掉，碰到權力就愛不釋手」。

據《三立新聞網》 報導，韓國瑜昨天到南投跑總統選舉行程，拜訪不少間廟宇，還跟紫南宮借發財金希望讓高雄發財，他受訪時被問到對近日許多手搖飲料店爆出向中國輸誠有何看法，沒想到韓國瑜先說「聽不清楚問題」，接著說「統一來回答好不好」轉頭就要離開，但下一秒聽到現場有粉絲高喊「韓總統」卻立刻轉頭回去，和旁人手牽手鞠躬向南投粉絲致意。

臉書「打馬悍將粉絲團」分享相關新聞畫面，痛批韓國瑜，「這人真的是遇到中共就軟掉，碰到權力就愛不釋手」。網友見狀也狂酸「聽不清楚就請病假，不要受訪啊」、「這樣還無法第一時間回答...跟划龍舟時一樣」、「韓：習爸爸沒准我答這一題，我怕講錯話爸爸會森氣氣！」、「問題有這麼難回答嗎？ 腦袋倒底裝什麼？」。

針對手搖飲料店「一國兩制」表態風波，韓國瑜11日晚間透過競選總部回應，表示「政治不應介入企業經營與庶民生活」。

臉書「打馬悍將粉絲團」影片：

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