台灣讓企業被迫表態？時代力量臉書貼文被砲轟

2019-08-10 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖手搖飲料店風波持續延燒，時代力量今（10）日凌晨發文表示，「台灣應該要成為一個讓所有企業免於被迫表態恐懼的國家」，有網友「改起錯字」，認為「『中國』應該要成為一個讓『台灣』企業免於被迫表態恐懼的國家」才對。

時代力量發臉書寫道，在香港反送中的浪潮下，許多飲料店迫於中國市場的壓力，紛紛表態支持「一國兩制」及「一個中國原則」。若沒有自由、創新、保護本土企業的創業環境，台灣品牌還能如此驕傲地立足世界嗎？

時代力量指出，台灣擁有得天獨厚的創業環境，台灣的政府、政治人物應該要做的，是「台灣應該要成為一個讓所有企業免於被迫表態恐懼的國家」；真正該拒絕、抵制的，是那些想盡辦法想葬送台灣主權的政治人物。

有網友提出不同的看法，話要改成「『中國』應該要成為一個讓『台灣』企業免於被迫表態恐懼的國家」才對。她反問大家，「請問台灣各企業到日本、美國、法國做生意時，需要表態嗎？所以強迫企業表態、令企業陷入恐懼的，是台灣還是中國？」

其他人對此回應，「標準的檢討被害人」、「真的超中肯」、「明明就是中國的問題」。但也有人認為，「看到時代力量的這則貼文時，其實沒有聯想到這則貼文主要是檢討台灣；更多的應該是期待台灣變成一個獨立自主的國家，讓自己出去的企業，都免於被迫表態。」

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