台南有市長真好！黃偉哲今晨宣布放假網讚爆

2019-08-13 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南風影響，中南部地區發布豪大雨特報，台南市今晨緊急宣布停班停課，網友也在臉書上回報各地災情，表示許多地區都已經淹水。台南市長黃偉哲在今晨6時29分宣布停班停課，讓許多讚賞，「感謝市長，高雄市長還在睡」、「羨慕台南...看看高雄市長在哪裡」。

有網友今天清晨在臉書社團《爆怨公社》上表示，台南已經雷雨交加，3小時之內累積雨量突破300毫米，到處都已經淹水了。他也有收到氣象局的手機警訊通知，要求注意強降雨、陣風、雷擊現象，以及低窪區防淹水。

各地陸續有網友回報，崑山、永康，以及永大路、仁德中正路三段，都有淹水的災情出現。

台南市長黃偉哲清晨5時45分，在臉書表示官員已經進駐災害應變中心，6時29分又緊急宣布台南市停班停課一天。許多網友在臉書上說，「感謝市長及早宣布，市區已有多處路段嚴重積水了」、「真羨慕台南市民，哪像我們高雄沒市長啊」、「感謝市長，高雄市長還在睡」、「羨慕台南...看看高雄市長在哪裡」、「台南有市長真好」。

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