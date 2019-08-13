太陽花學運後 林飛帆與方仰寧有機會在彰化重逢‧‧‧

2019-08-13 00:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕林飛帆與方仰寧即將在彰化碰面！太陽花學運領袖、民進黨副秘書長林飛帆，受邀到參加「彰化起行，台灣要贏」的音樂晚會；現任彰化縣警局長方仰寧就是太陽花學運時鎮暴指揮官，這「巧合」讓許多人都說「真是太神了」！

「彰化起行，台灣要贏」的音樂晚會，由彰化縣磺溪文化永續協會主辦，該協會成員楊子賢表示，這場音樂會將於24日晚間6點在彰化藝術館前的廣場登場，目前已敲定的人有林飛帆及「抗韓戰將」陳柏惟率先參戰。

楊子賢指出，林飛帆、陳柏惟都是選唱滅火器樂團的歌曲，林飛帆將唱《晚安台灣》，陳柏惟則選唱太陽花學運代表歌曲《島嶼天光》，由於晚會主軸是「抗中保台感恩晚會」，這兩人在唱歌之外，也會說說對「抗中保台」的想法。

林飛帆雖是台南人，但2017年的結婚大事則是選在彰化市顏氏牧場舉行，當年更是造成轟動與話題，今年初的彰化縣立委進行補選，原本要幫時力候選人助選，後來臨時取消，也讓許多期待林飛帆的民眾撲個空。

由於林飛帆即將受邀到彰化市參加音樂會，並將壓軸登場，這應該也是林飛帆在彰化第一次公開亮相，以林飛帆的高知名度，對年輕族群將有很大的吸引力。

不過，許多民眾得知林飛帆將到彰化參加音樂晚會，剛好現在的彰化縣警局的局長就是方仰寧，都覺得真是太巧了。

因為， 2014年的太陽花學運讓學運領袖林飛帆，以及時任中正一分局長方仰寧，都同時一炮而紅；在相隔5年後，林飛帆從台大研究所學生，近來成為民進黨副秘書長，方仰寧也在今年調回家鄉彰化縣服務，成為彰化縣警局的局長，而兩位風雲人物再次重逢，都將成為各界矚目的焦點。

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