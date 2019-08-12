來住總統府！「總統套房」示意照片首曝光 還有管家服務

2019-08-12 15:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府舉辦「來去總統府住一晚」活動，全球首創開放國際觀光客免費入住百年古蹟總統府，即日起受理報名至8月底，目前正在修繕中的「總統套房」示意照片也首度曝光，住宿空間位於總統府園區的力行樓備勤室，約14坪的小套房，能一眼看到百年的總統府主建築，且將有專門的管家為旅客服務。

總統府與文化總會、觀光局等單位上午舉行「來去總統府住一晚」報名啟動記者會，宣布活動官網正式上線，並自即日起受理國際旅客報名至8月底。

總統府發言人張惇涵表示，總統府建築1919年落成，今年適逢落成第100年，全球首創總統府免費住一晚活動。第一階段規劃錄取10組旅客，每組最多2人，住宿空間位於總統府園區的力行樓備勤室，約14坪的小套房，能一眼看到百年的總統府主建築，且將有專門的管家為旅客服務。

總統府說，因配合總統府維安需求，旅客入住不能攜帶危險物品，也有門禁管制，須於晚間10時前入住、隔天凌晨5時後才可出門，並備有早餐、參訪升旗與總統府導覽等行程。

至於可申請入住的國際旅客是否包含中客，張惇涵說，這次活動是希望透過免費的體驗行銷台灣，持有非中華民國護照的旅客都可申請入住，歡迎所有想要認識台灣美好、體驗台灣魅力的國外旅客。

蔡總統在宣傳影片中向全球觀光客發出歡迎你住一晚的鄭重邀請，並強調這是「台灣人民的總統府」；總統府發言人張惇涵也表示，這將是全球首創之舉，展現台灣的民主、自由、開放，最快10月就可以迎接大家。

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