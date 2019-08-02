私菸究責 總統府：秘書長不在特勤指揮系統

2019-08-02 18:34

〔記者李欣芳／台北報導〕國安局今天公布私菸案調查報告，面對國民黨立院黨團要求總統府秘書長陳菊應為私菸案負起政治責任下台，總統府今天傍晚表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長都應該很清楚。

國安局長邱國正今天召開記者會，保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上。在國安局記者會後，總統府提出補充3點說明。

首先，總統府表示，總統府秘書長陳菊與邱國正兩次會晤討論本案，第一次為邱國正上任第一天，另一次則是日前向總統面報調查進度，陳菊與邱國正都有共同決心，解決過去多頭馬車所造成的漏洞。

總統府表示，其次，國安局特勤中心、總統府侍衛室，及總統警衛室長年累積的管理權界定不清問題，既然發生這次利用元首出訪涉嫌違法私菸案，總統府與國安局面對問題、解決問題，爾後回歸特勤條例宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依組織法辦理有關人事預算等一般行政庶務。

第3，針對國民黨團與外界等人士要求陳菊應為私菸案負起政治責任下台，總統府表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系之中。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長，都應該很清楚。

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