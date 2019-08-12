全球創舉 「來去總統府住一晚」報名啟動

2019-08-12 11:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕由中華文化總會舉辦「來去總統府住一晚」活動，今天在總統府敞廳舉辦啟動記者會，蔡英文總統在宣傳影片中向全球觀光客發出歡迎你住一晚的鄭重邀請，並強調這是「台灣人民的總統府」；總統府發言人張惇涵也表示，這將是全球首創之舉，展現台灣的民主、自由、開放，最快十月就可以迎接大家。

主辦單位中華文化總會說，台灣人親切的笑容、熱情的個性、對各文化的尊重，成了我們最美麗的風景。今年適逢總統府建築落成百年，台灣做為全世界最友善的國家之一，特別以「人民的總統府」出發，扭轉總統府過去作為威權的象徵，讓這棟百年古蹟變身成為全球最友善的旅居中繼。

文總說明，「來去總統府住一晚」由台灣女主人蔡英文總統親自敞開總統府大門，邀請全世界的朋友，免費夜宿總統府一晚，體驗世界唯一真正的「總統套房」，讓每一位住宿體驗者成為台灣的「友善宣傳大使」，透過他們的夜宿旅遊評價，將台灣的友善帶向國際，讓世界看見台灣。

文化總會副秘書長李厚慶說明，「來去總統府住一晚」活動邀請國際觀光客近距離體驗總統府，包含在總統府建築住宿一晚及VIP級客製化行程等。報名方式首先要錄製一支自己的宣傳影片，並回答為何想來台灣？台灣吸引你的地方在哪裡？以及為何要讓評審選你？等三個問題，在填寫護照號碼及國籍等相關資訊後就可以上傳，活動自今日起開始報名，並於本月三十一日截止，時間有限，歡迎世界各國旅客報名。

文總指出，目前規劃錄取十組國際旅客，每週一組可入住一個晚上。

活動評審委員為：社會觀察家詹偉雄、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑。吳鳳在記者會說，他來這裡唱過國歌，很喜歡這裡具有歷史感的地方，來台灣十三年，已是台灣人，台灣從人情味到治安好，絕對會推薦給包括他自己家鄉的外國人。台灣更是學習中文的好地方。至於評審角度，吳鳳則強調影響力，愈多人能看到影片，例如破百萬，他將會非常看重。許傑也表示網路上的高曝光是非常重要。

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