郭、王、柯見面談？ 盧嘉辰：樂觀其成

2019-08-11 19:01

〔記者林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲邀約與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平共同會面，郭、王共同友人，前立委盧嘉辰今表示，為了台灣經濟發展、兩岸和平發展及國內總統選舉情勢的瞬息萬變，無可厚非，給予祝福。

針對王郭柯未來是否會面交換意見？王金平透過辦公室對外表示，會結合各方力量、整合各方資源，一起為中華民國和台灣人民打拚、奉獻。

盧嘉辰表示，為了台灣經濟的發展、兩岸的穩定和平發展及目前國內總統選舉情勢的瞬息萬變等，會面無可厚非，只要能夠誠心誠意，應該也是彼此都樂觀其成，但也不要想太多，如果要用對方來壯大自己的話，就不太有正面發展。

盧嘉辰強調，王金平跟郭台銘是關公好兄弟，絕對是誠心誠意，柯文哲能不能符合關公好兄弟的理念？就不得而知了，就看柯文哲本身，要好好來學習關公的精神，只要誠心誠意，必然是正面的現象。

親王人士則透露，王金平和郭台銘在前天颱風假就有談好，這幾天還會再見面，時間還未定。總之王、郭之間要先談妥，問題先解決，之後才有可能找柯文哲談，王、郭、柯的3人會談是目標，但前提是王、郭必須先有共識。

親王人士表示，柯文哲不會出來選，也不會當副手，只會合作，所以關鍵還是在王、郭。王、郭上次會面就有談好兩人一定會合作，但還沒有談到誰要選、誰要輔選的問題，未來也不只是柯的陣營，還會有其他外圍聯合起來。

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