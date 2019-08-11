想做到100％無中國狀態？ 外交官：願付出多大決心？

2019-08-11 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣手搖飲料店陷政治表態風暴，前外交部歐洲司中東歐科長劉仕傑對此在臉書發文，指「我們可以抵制我們不喜歡的品牌，但內心也要清楚，這樣的情緒推到極致，對台灣社會恐怕是危險的。」

劉仕傑今日凌晨在臉書發文指出，近日網路針對所有支持一國兩制或標示中國台灣的茶飲店發起拒買拒喝，他雖然支持但也提出，「我們能夠慷慨激昂、義憤填膺地說不買一芳、不買Coco等品牌，不正是因為這些商品的可取代性高嗎？」但像時尚品牌ZARA，在其網站上也寫著中國台灣，雖然市場上也許有其他替代品牌可選，但比起手搖飲來說，產業門檻已有差異，替代品的選擇性也比較沒那麼多。

劉仕傑指出，又好比不喝可口可樂或雪碧芬達，替代品就只有百事可樂，除非從此戒掉可樂不再喝；而他之所以用這些不一樣的產品來做比較，正是想提醒，「我們可以抵制這些我們不喜歡的品牌，但同時內心也要清楚，這樣的情緒推到極致，對台灣社會恐怕是危險的。」劉仕傑認為，「我們可以討厭中共，但也要務實問問自己，我們願意付出多大決心跟努力，在日常生活的柴米油鹽醬醋茶中，做到政治上百分百的China-free（無中國狀態）？」

針對有網友在底下留言，指「難道要說台灣有兩三成的人都在為舔對面廠商工作，這些公司都應該被抵制嗎。拒絕是個人選擇沒有對錯。但這個拒絕和表態的打擊範圍非常的大，這個態度宣示的範圍是需要被認知的。」劉仕傑也回應說「是啊，我就是擔心這個情緒被無限上綱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法