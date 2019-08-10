同業爆出舔共風波 這家飲料店高喊：台灣加油、香港加油

2019-08-10 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣飲料店「一芳水果茶」先前發表聲明支持「一國兩制」，許多飲料店也跟著表態服從中國政策或自稱「中國台灣」、「支持一國兩制」引發網友眾怒。對此，被網友點名的飲料店「一沐日」也在粉專做出回應，笑稱「最討厭人家逼我，臺（台）灣加油、香港加油」。

日前「一芳水果茶」才在「香港三罷」時喊出「支持一國兩制」，引起台灣網友不滿，怒嗆「拒喝」，沒想到有網友貼出「集體自爆的台灣之光飲料店清單」，列出各飲料品牌對中國輸誠的證據，其中包含CoCo等多達13家飲料店。

對此，知名飲料店「一沐日」今天在臉書粉專發文，貼出一張被網友點名的截圖，笑說「煩耶！本來不想講話，怕人家以為我們落井下石，現在是要逼我就對了？被點名了，干一沐日什麼事。聲明稿不能亂寫，我先開會討論一下要堅決反對、強烈反對、還是一般反對，等我。」

「一沐日」接著說，當然是反對一中各表，當然是反對九二共識，「最討厭人家逼我，臺（台）灣加油，香港加油」。「一沐日」事後還發文指出，他們在香港的姐妹品牌「賞茶A Nice Gift」日前貼出支持相反送中的活動公告，其實也很戰戰兢兢，但強調「你怎麼能不挺自己人呢？」

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