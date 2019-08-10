中國10月辦建政70週年大閱兵 我退將管制修法9月起實施

2019-08-10 23:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院上月3日三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，並於24日公布，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸。行政院日前公告，該項修法將於9月1日實行。

官員說，中國將在10月1日舉辦建政70週年大閱兵與相關慶祝活動，北京必將利用此一時機，對我退將做政治統戰，因此，「兩岸條例」修法在9月實施，可以適時發揮作用。事實上，「第13屆黃埔論壇」6月在江西南昌召開、黃埔同學後代親友聯誼會上月舉行「首屆粵港澳台共同發展論壇」，已未見我退將身影。

行政院公布實行日期後，換句話說，9月起，曾任國防、外交、中國事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，包括向象徵陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處1000萬元罰鍰。

退離職人員的赴中列管時間最短3年，且「只能增加、不得減少」。直轄市長、縣市長及政務人員赴中前，須經內政部會同國安局、法務部、陸委會組成的審查會審查許可，返台後應向服務機關通報，但直轄市長應向行政院、縣市長應向內政部通報。

條文也增訂從事國防、外交、科技、情報、中國事務或其他相關機關從事涉及國家安全、利益或機密業務人員，仍得要求其赴中前及返台後，應向原服務機關申報，申報對象、期間、程序及其他應遵行事項的辦法，由內政部定之。

官員解釋，修法後有「通報」與「申報」的規定，不過，現行已有通報相關法規，只要規定得更清楚即可；至於申報部分，由於逾管制期間3年者也有申報義務，內政部已研擬相關辦法草案，近期也將召集相關部會討論，若來不及在9月前完成法制作業，可能先用通函方式要求各機關配合辦理，畢竟此非涉及民眾權益與義務，而是針對離退的軍公教人員以及機關內部規範，相對單純。

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