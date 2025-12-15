澤倫斯基允烏國放棄入北約換西方安全保證 但仍拒割讓領土

烏克蘭總統澤倫斯基表示，若能換取西方提供安全保障，他已準備好放棄烏克蘭加入北約組織的訴求。（法新社檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日表示，若能換取西方提供安全保障，他已準備好放棄烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求。但在抵達柏林、與美國特使就結束戰爭舉行會談之際，他同時拒絕美方要求烏克蘭割讓領土給俄羅斯的主張。

《美聯社》報導，澤倫斯基抵達德國總理府，預計將與美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff），以及川普女婿庫希納（Jared Kushner）舉行會談。這是柏林一系列烏克蘭、美國與歐洲官員會議的一部分。

在會談前，澤倫斯基透過即時通訊程式WhatsApp群組，以語音方式回應記者提問時表示，由於美國及部分歐洲國家拒絕烏克蘭加入北約的訴求，基輔因此期待西方能提供與北約成員國相當的安全保障。

他說：「這些安全保障是防止俄羅斯再次發動侵略的機會。這已經是我們做出的妥協。」

澤倫斯基強調，任何安全保證都必須具有法律約束力，並獲得美國國會支持。他將在烏克蘭與美國軍事官員於德國斯圖加特會面後，等待團隊回報最新進展。

他表示，稍晚將另行會晤德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），並可能與其他歐洲領袖會面。

數月來，華府在川普力促迅速結束俄烏戰爭、且對談判拖延愈發不耐之下，試圖在雙方訴求間尋求平衡。然而，可能的妥協方案遭遇重大障礙，包括對烏克蘭東部頓內茨克地區的控制權問題。

俄羅斯總統普廷要求烏克蘭自仍由其控制的頓內茨克部分地區撤軍，做為和平的關鍵條件之一，但此要求已遭基輔拒絕。

澤倫斯基表示，美方曾提出一項構想，要求烏克蘭自頓內茨克撤軍，並在當地設立一個非軍事化的自由經濟區，但他認為此案不可行而予以拒絕。

澤倫斯基強調，「我不認為這是公平的，因為誰來管理這個經濟區？如果我們談的是沿接觸線設立某種緩衝區，談的是某種經濟區，並認為那裡只需要警察任務、軍隊必須撤離，那麼問題其實很簡單：如果烏克蘭軍隊後撤5到10公里，為什麼俄羅斯軍隊不以相同距離，向更深的佔領區後撤？」

澤倫斯基形容此議題「非常敏感」，並堅持應沿接觸線凍結局勢，表示「目前一個公平、可行的選項，就是各方維持現有位置。」

普廷的外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴俄國「工商日報」（Kommersant），即使在未來和平方案下，頓內茨克部分地區成為非軍事區，俄羅斯警方與國家近衛軍（national guard）仍將留駐當地。

鄂夏柯夫警告，尋求妥協可能需要很長時間；原本已考量俄方訴求的美國提案，因烏克蘭及其歐洲盟友提出的修改而「變得更糟」。

他在14日播出的俄羅斯國營電視台談話中表示：「烏克蘭人與歐洲人對這些文件的貢獻，恐怕不會是建設性的」，並警告莫斯科將「提出非常強烈的反對」。

鄂夏柯夫還說，領土議題在本月稍早魏科夫與庫希納會晤普廷時，已在莫斯科被積極討論過，「美國人知道也理解我們的立場」。

梅爾茨與法國總統馬克宏、英國首相施凱爾等歐洲領袖，主導歐洲對烏克蘭的支持行動。他在13日表示：「對我們歐洲、也對德國而言，『美國治下的和平』（Pax Americana）數十年的時代，基本上已經結束。」他警告，普廷的目標是「從根本上改變歐洲邊界，恢復前蘇聯的疆域。」

