    雪梨海灘槍擊案16死40傷！槍手父子檔1遭擊斃1重傷

    2025/12/15 06:40 中央社
    14日雪梨邦代海灘發生槍擊事件，槍手開槍後，海灘遊客紛紛逃離。（法新社）

    澳洲警方今天表示，在雪梨邦代海灘犯下大規模攻擊的是一對父子。他們在猶太「光明節」慶祝活動中開槍，造成15人死亡、40人受傷。

    路透社報導，警方在記者會中表示，調查顯示，這起光明節（Hanukkah）攻擊事件犯案的只有兩人。包括其中一名遭當場擊斃的槍手在內，這起事件截至目前一共造成16人死亡、40人受傷。

    美聯社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）表示，其中一名槍手為50歲男子，遭警方擊斃；另一名槍手是他的24歲兒子，受傷後正在醫院接受醫治。

    警方指出，安全機構對其中一人早有掌握，但蘭尼恩表示，當局沒有發現有預謀攻擊的跡象。

    法新社引述澳洲媒體報導，涉嫌在邦代海灘（Bondi beach）開火的其中一名嫌犯已被指認是住在雪梨郊外的男子。

    根據澳洲廣播公司（ABC）引述一位要求匿名官員的說法，該名疑似攻擊者的名字是納維德‧阿克拉姆（Naveed Akram），住在雪梨巿郊邦尼里格區（Bonnyrigg）。

    警方表示，其中一名槍手當場身亡，另一人則受重傷。澳廣報導，納維德‧阿克拉姆是生還或已故槍手暫不得而知。

    澳廣和其他當地媒體報導，警方已經搜索該名男子住家。

    與此同時，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，澳洲將全國降半旗，哀悼在邦代海灘大規模槍擊事件中遇害的15人。

    艾班尼斯表示：「今天全國將降半旗，向所有罹難者和受傷者致上我們的敬意。」

