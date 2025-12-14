川普放行輝達H200晶片輸中惹疑慮 美眾議長曝黃仁勳給的「答案」

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

美國川普政府將允許輝達（NVIDIA）向中國出口H200晶片，引發質疑聲浪。美國共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）近日接受專訪時，透露輝達執行長黃仁勳也特別跟他解釋為何要執著於中國市場，原因是他擔心中國的體系會超越美國。

《福斯新聞》（Fox News）13日專訪強生，主持人英格拉漢姆（Laura Ingraham）在X平台分享她詢問強生對於川普解禁輝達H200晶片輸中看法的片段，英格拉漢姆提到，很多人對此都抱持疑慮，「明明知道中國的野心這麼大，為什麼我們還要讓他們拿到任何東西？你覺得這個決定對美國來說真的是正確的嗎？」

強生回應，「中國顯然是我們現在最大的威脅之一，除了國家債務以外，他們是美國最嚴密關注的國安挑戰。我們必須跟中國競爭，必須一直維持領先的地位」。他接著透露，「我上禮拜才跟輝達的執行長黃仁勳見過面，他特別來跟我解釋這件事，因為我也跟大家一樣有疑慮。他告訴我，輝達目前掌握全球人工智慧晶片市場高達95％的市佔率，他擔心如果輝達無法在中國市場競爭，反而會讓中國的體系超越他們，甚至超越其他美國企業。」

強生表示，「這件事情處理起來真的很微妙。川普總統也非常清楚這些問題，他正試著在國安、貿易和其他各種因素之間找到一個適當的平衡點。我們當然要把中國當成對手，但同時也不得不承認，他們在很多方面還是我們重要的貿易夥伴，這就是目前我們面對的複雜處境。」

China is the principal threat.



“China’s the national security threat we watch the closest, and we’ve got to compete with them and stay ahead of them.” — @SpeakerJohnson pic.twitter.com/JMQwz6SVrP — Laura Ingraham （@IngrahamAngle） December 13, 2025

