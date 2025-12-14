反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰：將善盡民主憲政守門人職責

行政院長卓榮泰。（資料照，記者陳逸寬攝）

藍白聯手通過修惡版「財劃法」，更否決政院所提覆議案，傳府院高層已拍板「不副署、不公布」，將成為憲政首例。行政院長卓榮泰今天晚間強調，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制，削弱國家國防安全，破壞國家財政紀律，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」

卓榮泰於臉書發文表示，他自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；這兩件工作都出乎我自己人生的預料，也都充滿挑戰。

卓榮泰提及，2020年在蔡英文總統帶領下，我們成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變。「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴」。

卓榮泰直指，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制，削弱國家國防安全，破壞國家財政紀律，「我必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡『守門人』的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步」。

他呼籲，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法