關閉自由行、封殺金馬獎 陸委會批中介入台灣選舉

2019-08-09 19:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國宣稱不介入台灣選舉，實則從1996年台灣總統直選以來，干預不曾間斷，把台灣大選結果視為對台工作的成效。距2020總統大選剩5個月，中國已動作不斷，在短短一週內，接連關閉中客來台自由行，同時封殺金馬獎，陸委會重批是「赤裸裸地介入台灣選舉」。

中客一直被北京當成外交工具，而中客來台自由行是自2011年6月底實施，北京、上海、廈門率先開放，一個月後再增加開放「小三通自由行」，距2012年1月14日的總統大選，約有半年的時間，當時外界就解讀，開放中客自由行，正是北京在總統大選前，為時任總統的馬英九釋放的「政策利多」。

2012年總統大選前，台商被迫集體表態支持「九二共識」，包括台塑集團總裁王文淵、長榮集團總裁張榮發等人相繼公開支持馬英九連任與「九二共識」，潤泰集團總裁尹衍樑更是砸錢在各報買半版廣告，強調「維護兩岸和平、支持經濟繁榮」，而宏達電董事長王雪紅也在選前一天站出來。中國同時以包機積極動員台商、台幹返鄉投票，協助返台投票者取優惠票價。

2016年總統大選，民進黨選情看好，中國領導人習近平先在2015年3月舉行的全國「兩會」稱，「九二共識」是兩岸共同政治基礎，「基礎不牢、地動山搖」。5月4日的「朱習會」，習近平與時任國民黨主席朱立倫會面時，又重申「沒有九二共識就沒有和平、沒有發展」。

習近平更在選前兩個月，與馬英九在新加坡舉行「馬習會」，會後也兌現「馬習會」的議題清單，包括首長熱線、陸客中轉等，但國民黨的選情已難逆轉。選前一天，又發生南韓女團TWICE台灣成員周子瑜在節目中拿中華民國國旗，被舉報台獨而公開道歉，讓國民黨雪上加霜。

有學者分析，1996年與2000年總統大選，北京是直接施力，以飛彈與言語恫嚇方式，卻造反效果，於是近幾次大選轉換為間接施壓。相較於中國前領導人江澤民、胡錦濤，習近平在面對台灣大選具有「先發制人、主動攻擊」特質，這次在選前5個月，關閉中客來台自由行、封殺金馬獎，接下來可能藉由兩岸航班、小三通、拔我邦交國、台商表態等方式，做為持續施壓的手段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法