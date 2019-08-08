中國關閉自由行、封殺金馬獎 陸委會批「赤裸裸地介入台灣選舉」

2019-08-08 18:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國上週停發觀光客來台自由行簽證，昨又宣布禁止中國影片和人員參加本屆金馬獎，對於中國接連施壓，陸委會副主委兼發言人邱垂正今在例行記者會表示，「這是赤裸裸地介入台灣選舉」，每當台灣進入總統大選的時刻，兩岸交流所累積的善意與理解，就會成為中共單方操作的政治工具，遭到不當干預與犧牲。

邱垂正重申，金馬獎是華人電影圈最具指標性的殊榮，中國大陸電影工作者多以獲得金馬獎，為演藝生涯最高的肯定。中共片面禁止中國大陸電影工作者參加金馬獎的作法，完全剝奪大陸電影工作者參加金馬獎的權利，扼殺其受到金馬獎肯定的機會，凸顯其政治干預藝術的蠻橫作為。

他強調，對於陸方歸咎於台灣的政治生態，顯然是掩蓋其政治干預文化的推託之詞，各界都無法接受。中共必須要為造成兩岸影視文化交流的嚴重倒退，負起全部責任。這也讓台灣民眾再次認清，中共處處以政治打壓兩岸正常交流的本質。

邱垂正指出，北京當局開始逐步透過個案，片面限縮與阻斷兩岸旅遊及文化的正常交流，並將原因歸咎我政府，「這是赤裸裸地介入台灣選舉」，陸委會再次表達遺憾與譴責。

他表示，這種舉措反映對岸面對民主台灣的慣性錯誤思維與誤判，歷史經驗也一再證明，正是如此而拉開了兩岸人民善意情感的距離，讓兩岸關係漸行漸遠，證明中共不顧自己人民的基本權益，絲毫不珍惜兩岸互動交流多年來的珍貴資產，北京當局的政治圖謀終究適得其反。

邱垂正說，面對中共軍事外交的威脅、片面阻斷兩岸人民良性的互動，台灣人民有智慧正確判斷，政府也堅定捍衛國家主權，拒絕北京「一國兩制」的主張不會改變。他並呼籲中共當局必須「解放思想、實事求是」，認清落實民主才是解決問題的首要條件，這是務實處理期內外部治理困局、降低誤判、緩解台海與區域情勢緊張的正途。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法