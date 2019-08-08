中國禁自由行、限縮團客 山東航空8/24起停飛花蓮、台中

2019-08-08 18:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國全面停止發放來台自由行簽證、限縮團客後，山東航空開了取消航班第一槍，每週各飛1班的花蓮─濟南、台中─青島航線，8月24日起取消至10月26日；還有多家中國航空公司也在觀望。交通部民航局表示，目前沒有中國航空公司有申請停航，至於取消航班的話，可直接向各航空站提出即可，不過10月27日開始實施的冬季班表，航空公司若有航線要停飛，需要2個月前提出申請，也就是8月27日就能知道，是否有中國航空公司未來要停飛台灣。

山東航空今年7月4日開航的花蓮─濟南航線、台中─青島航線，每週各飛1航班，業者確定8月24日起要取消航班至夏季班表結束。

除了山東航空，飛航桃園─上海浦東、高雄─上海浦東的吉祥航空台灣首席代表劉大爲說，目前正做進一步評估，後續是否取消航班甚至停航，仍需等待上海總部通知。中國國籍航空總經理胡建則說，目前仍無運力調整的計畫，未來是否取消航班或停航，還沒有做出任何決定。春秋航空台灣首席代表張君杰說，春秋航空飛往台灣有台北─上海、石家莊、揚州、高雄─上海、寧波等5條航線，每週約飛航16班至17班，雖然訂位旅客是有減少趨勢，不過目前還在觀望，尚未規劃要取消航班或停航。

民航局說，目前沒有中國航空公司申請要停航。至於採用取消航班方式，且一取消就是兩個月的方式是否合乎規定，民航局則說，沒有規定航空公司取消航班天數限制，臨時性取消可直接跟航空站申請，只要將旅客妥善處理就沒問題。

民航局指出，10月27日起將實施冬季班表，若航空公司要取消航線，需要2個月前通知；如果只是班次減少，就要等到航空公司20天前報班表時才會知道。

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