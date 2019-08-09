柯P狂打小英無用？ 數據圖曝光：臉書粉絲反掉近萬名

2019-08-09 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日火力全開，頻頻攻擊總統蔡英文，5日更稱蔡英文「身邊的人都貪汙」，引起外界推測柯文哲此舉是否與近日組黨，需拉抬聲勢有關？對此，有粉專統計近9日來柯文哲網路聲勢，只見圖表顯示，柯文哲討論度雖然明顯提升，不過臉書粉絲數反而大幅下降！

粉專「聲量看政治」8日PO文說，從1日柯文哲傳出組黨後統計到8日為止，柯市長的臉書已經狂掉9430名粉絲。粉專也指出，聲量數據上，柯文哲近日在臉書聲量操作上，7日到達頂點21萬3970點，8日開始下跌，而近9日的聲量都持續低於蔡英文聲量10萬點上下。

至於柯文哲的新聞聲量，「聲量看政治」說，1日達到頂點1073則，隨後即開始下跌，8日數量跌到僅剩1日的一半（574則）。這顯示在新聞媒體上，柯文哲的新聞媒體議題設定效果能力有遞減趨勢。

粉專也提到，有趣的是，高雄市長韓國瑜近9天的臉書聲量與粉絲數同樣有下跌趨勢。顯示韓國瑜的討論度與粉絲都在流失。而蔡英文的臉書聲量雖然維持平盤，但粉絲數卻逐漸增加的趨勢。

粉專做出結論說，柯文哲臉書聲量雖然有見漲，但粉絲數大失。柯文哲的圖表顯示，雖然柯P成功的炒作了網路社群的討論與議題設定，不過卻是負面的炒作，沒有聚集粉絲的效果，反而愈炒粉絲離開得愈多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法