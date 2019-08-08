北富銀總行闖關成功列商業區 柯挨批「選舉到了交朋友」

2019-08-08 19:54

〔記者郭安家／台北報導〕富邦集團15年前併購台北銀行，也接手中山北路總行及各精華區分行據點，時任台北市長馬英九挨批圖利財團、縱容「以小併大」，前台北市長郝龍斌時代，富邦再提總行由機關用地變更商業用地案，郝市府以回饋金過低予以打槍；但富邦又悄悄捲土重來提變更案，今於台北市都市計畫委員會闖關通過，將搖身一變成黃金地，台北市長柯文哲挨批選舉到交朋友，替富邦墊高資產價值。

對此，都發局強調，富邦總行變更後容積率維持400％，北市府依規定仍要求富邦回饋40％可建築面積、等值樓地板面積或代金，每坪回饋金額，還要由估價師計算依照回饋金公式計算；外界質疑圖利財團，北市府都是依通案辦理，如軍用地變更土地也是回饋40％，且秉持公平、公正、公開原則辦理。

富邦總行面積約874.22坪為機關用地，總行旁富邦持有54.45坪住宅用地，都將變更商業區，回饋面積達371.46坪；業界保守推估，當地每坪至少400萬元計算，如以代金方式回饋，金額達14.85億元。

5年前郝龍斌時代，富邦也曾提變更案，當時僅願繳納6000萬元回饋金，被北市府打槍。富邦這次恐要繳10多億元回饋金，幾位台北市議員認為，回饋只是美其名，柯市府實際上將機關用地變為商業區，是幫富邦提早解套的首部曲，富邦帳面上資產將先暴增，倘若數年後總行進行都市更新，又可獲容積獎勵甚至容積移轉。

台北市議員王世堅認為，郝龍斌再顢頇無能，還是有原則不輕易通過敏感案件；但柯文哲毫無原則可言，前4年觀望，今年卻不斷幫財團解套，今年初讓台塑集團大樓都更案，年中更研議讓威京集團的京華城蓋豪宅，「許多案子源頭是馬英九，而郝龍斌不敢做的，柯文哲上來膽大妄為，讓財團動歪腦筋；選舉到了交朋友、賣柯Ｐ平安符。」

台北市議員陳永德表示，郝龍斌任內曾說過「在我任內不可能透過我變更一個私人都市計畫變更案」，而柯文哲上任打富邦、遠雄、鴻海等五大案，被認為反商、沒有任何投資價值，可理解柯想轉變形象但變得沒什麼原則，就像房屋稅減免也是，柯沒有違法卻有觀感問題；他還說，富邦總社每坪不可能只有400萬元，若市府估400萬元，他也要買！

此外，都委會今天也通過，國泰人壽持有的長春路六福皇宮舊址及後方住宅區共1756坪土地，取消僅能做國際觀光旅館的限制；而中華電信也大有斬獲，長春路的服務中心1364坪土地、錦州街81坪土地，也從電信用地分別變更為商業區、住宅區。

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