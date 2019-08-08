郝柏村回憶錄 痛批馬英九「違背軍事專業」

2019-08-08 16:27

〔記者陳昀／台北報導〕前行政院長郝柏村的回憶錄今天舉行新書發表會，書中批評前總統馬英九任內破壞義務兵役制、廢除軍法制度，犯了違背軍事專業的重大錯誤；前總統馬英九出席時並未對此回應。

今天是郝柏村100歲生日，天下文化選在今天舉行《郝柏村回憶錄》新書發表會，邀請馬英九、總統府前副秘書長張祖詒、退役上將許歷農等人與會，郝柏村本人並未出席，由長子、國民黨副主席郝龍斌代為致謝。

郝柏村在回憶中回顧自己一生歷程，對於還原抗戰歷史真相、國軍前途及中華民國與台灣人民的願景等都有著墨，他提到，自己離開軍旅生涯時，國軍素質已達世界一流水準，但若三軍統帥利用將官做官心態，破壞三軍優良傳統是可悲的，政客型將領為了取悅長官、討好部下，取消符合實戰的嚴格訓練課目。

郝柏村在書中寫道，他曾對馬英九就任總統寄予導正的希望，馬確做了些導正，如恢復宣讀軍人讀訓、恢復營區蔣公銅像、恢復呼口號等，但又犯了違背軍事專業的重大錯誤；他指出，兵役制度是軍隊人力來源的基礎，但自前總統陳水扁開始，義務兵役期一再縮短，以爭取選票，負責的將領竟不反對，甚至又開漏洞，如替代役，使公平的義務兵制度面目全非。

郝柏村也提到，軍法是統帥權的一部分，不是司法權的一部分，現役軍人必受軍法管轄，英美法等世界民主強國均是如此，但為安撫一件士兵坐禁閉室死亡案，一夜之間把軍法制度廢止，完全摧毀軍事領導的根基。

馬英九上台致詞時表示，這是一部用鮮血寫成、捍衛中華民國的史詩，自己從1991年任行政院研考會主委起追隨郝柏村，郝柏村是個好長官，也願意提攜後進，曾有意拔擢他擔任財政部長，「有次他還告訴我，『英九啊你也可以當國防部長』，我說夠了夠了」；會後被問及在書中被批評一事，馬以趕行程為由並未回應。

郝龍斌致謝時表示，郝柏村4月中風，身體大受影響，雖然復原狀況不錯，但醫生仍不建議他出席公開場合，出版這本回憶錄，就是給父親最好的生日禮物，也是一生的心願；他強調，郝柏村心中無我，念茲在茲只有如何讓中華民國強大起來，這本回憶錄沒有政治秘辛跟個人恩怨，只有一生為中華民國的愛國者一生歷程。

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