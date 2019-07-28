郭粉拱參選 馬英九：相信郭台銘會顧全大局

2019-07-28

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕國民黨全代會今將通過提名高雄市長韓國瑜參選總統，韓昨天提前北上會見前總統馬英九，據馬英九基金會執行長、前總統府副秘書長蕭旭岑轉述，馬英九當場告訴韓國瑜，未來若有任何幫忙的需要，都不要客氣，他願意全力協助。

韓北上拜訪 馬允全力協助

至於有關整合初選中落敗的前鴻海董事長郭台銘的問題，蕭旭岑說，雙方並未觸及。馬英九昨出席活動受訪時，也被問到是否與郭台銘聯繫，馬回說「沒有」；被問到「郭粉」發動參選總統連署一事，馬英九表示，相信郭台銘一定能夠顧全大局，畢竟郭是個熱愛中華民國、熱愛國民黨的黨員；對於郭不出席全代會，馬英九則說：「他有這個心意，應該是最重要的一點。」

馬英九與韓國瑜的會面，是韓國瑜主動聯繫約訪，昨天下午在國民黨立委許淑華陪同下抵達馬英九辦公室，馬英九方面則由蕭旭岑陪同，雙方會談近一個小時。據蕭轉述指出，談話過程十分愉快。

蕭旭岑表示，馬、韓兩人先談到高雄治水的問題，馬英九稱讚高雄市最近治水清淤工作做得很不錯，還分享自己過去擔任台北市長時的市政經驗給韓國瑜；由於高雄市副市長李四川過去是馬英九的部屬，韓還特別強調李四川在市政上很用心地協助他。

蕭旭岑並指出，馬、韓還聊到當前台灣面臨的許多困境，包括能源問題、兩岸關係緊張，蔡英文總統刻意操作主權問題，讓台灣陷入困境，以及蔡政府發生「東廠」事件又封殺公投等民主倒退的問題。蕭說，馬、韓兩人對這些議題都很有共鳴，並深入交換意見。

據轉述，馬英九告訴韓國瑜，今後若有任何幫忙的需要，絕對不要客氣，他都願意全力助韓；兩人並一致認為國民黨明年一定要拿回政權，如果讓蔡政府再繼續執政下去，台灣將會很危險。

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