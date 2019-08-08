郭台銘不甩國民黨？ 郝龍斌：讓郭、王沉澱一下

2019-08-08 13:00

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨已提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，但和黨內初選失利的鴻海創辦人郭台銘至今依舊「斷線」；國民黨副主席郝龍斌今天被問及其父親、前行政院長郝柏村有無表示？郝龍斌回應，應該讓郭、王沈澱一下，相信還有轉圜餘地，大家共同努力的目標是下架民進黨。

郝龍斌今天代表父親出席「郝柏村回憶錄」新書發表會，對於郭台銘初選前曾和郝柏村聊過、現在對黨中央卻不太回應，父親有無表示？郝龍斌並未正面回應，他表示，見面時間不重要，有好的結果比較重要，郭台銘、前立法院長王金平在初選都有些委屈，黨內應用耐心、誠心、同理心來看待，等他們沈澱後再來化解裂痕。

郝龍斌表示，從中華民國發展角度來看，郭台銘、王金平都不希望蔡英文或民進黨繼續執政，在基本共識下可以談個結果。他說，國民黨必須虛心檢討、承認，現在溝通初選裂痕是有點晚，但總比不做好，讓他們有時間思考怎樣對台灣、對大局最好，相信還有轉圜空間。

再被問到父親會不會出面調解？郝龍斌表示，所有人都希望為台灣好、為中華民國好，也盼國民黨甚至親藍的人能團結。

對於郭台銘可能跟台北市長柯文哲及其「台灣民眾黨」合作，郝龍斌表示，表面上的見面、風言風語都不必看作一件事，重點是化解誤會、促進團結，大家共同努力的目標是讓民進黨下架。

郝龍斌也強調，他從不認為知識藍、軍系對韓國瑜有不同意見，韓國瑜是經民主程序選出的參選人，軍系，尤其是黃復興非常支持韓國瑜，其他傳言都是外界捕風捉影的看法。

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