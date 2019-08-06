初選埋心結？ 王怨吳：建議未被採納

2019-08-06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜黨內整合出現難關，指望國民黨主席吳敦義出面整合。前立法院長王金平昨對此表示，初選之前他有很多建議，一樣都沒有被採納，「未來也沒有什麼好建議的」。

台北市長柯文哲組黨與鴻海創辦人郭台銘、王金平動向受矚目，王金平昨在辦公室揮毫寫「齊心共榮逆增上緣」、「戮力同光順益下情」對聯送給網友。會前受訪時被問到是要與誰「齊心」？是和郭台銘？柯文哲？還是韓國瑜？王金平未正面回應，僅意有所指地說：「台灣、台灣，台灣金團結。」

與郭要共同為台灣前途打拚

王金平指出，他上週六與郭台銘見過面，兩人相談甚歡，兩人的共識就是一起為台灣的前途來共同打拚。至於要用什麼樣的方式打拚，王說「就沒有再進一步談了」，也還沒有談到選舉上的合作。

至於兩人是否談到國民黨整合問題？郭何時與韓國瑜見面？王金平都說「不知道」，沒有談到相關議題。媒體追問，是否有「郭王配」的可能，王金平說，現在沒有這個設想，未來也不清楚，但他和郭台銘間是「隨時可以約見面的」。

對於韓國瑜希望吳敦義出來整合可能離開的黨員同志，王金平說：「指的是誰我不知道，如果是我的話，我想當時初選之前，我諸多的建議他一樣也都沒有採納，那未來看起來也沒有什麼好再跟他建議的。」

媒體追問，這是心結的原因嗎？王金平說：「我自己不清楚。」如果願意採納的話是有整合可能？王金平則說，未來的問題未來再說。

王金平說，吳敦義沒有聯絡過他，與韓國瑜下次的會面，他已經和居中牽線的國民黨前主席連戰表達，要再見面「以後再說」，現在不急，未來再看看因緣。至於與柯文哲是否見面？王金平強調，也是以後再說。

外界猜測「郭、柯、王」可能結合成鐵三角？王金平聽了後表示，他自己也不清楚，難以評估，所謂三人結盟是假設性問題，根本都還沒有成形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法