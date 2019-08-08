荷蘭發表循環白皮書 籲台灣營建改革救地球

2019-08-08 16:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕荷蘭駐台辦事處與台灣營建研究院今（8日）共同發表「循環營建白皮書」，從花博荷蘭館經驗證明循環營建在台灣確實可行。荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）說，推動循環營建需要所有人的合作努力，例如消費者選擇時增加意識，科學家尋找新技術，業者也需要重新打造商業模式，政府則需要限制廢棄物、獎勵重覆使用、實行循環採購。

荷蘭辦事處致力於在台灣推廣循環經濟概念，去年結合40個台荷單位，在花博打造了全台第一個、也是全球第一座接受英國標準協會（BSI）查證的循環建築，以具體示範證明了台灣推行循環營建的環境與時機已經成熟。

荷蘭辦事處與台灣營建研究院並進一步發表「循環營建白皮書」，白皮書中包括記錄分析荷蘭館的經驗，並集結世界案例，成為實用的參考手冊。荷辦今（8日）舉行發表會，政委龔明鑫、環保署副署長沈志修、工程會主秘蘇明通與營建署副署長陳繼鳴等政府相關單位均出席參與，展現政府支持推動循環經濟態度。

紀維德致詞時提到，10天前是今年的「地球超載日」，表示地球一整年的天然資源配額已經用罄，是有史以來最早的一次，我們隨便剝削大自然、讓地球發燒，連海裡的塑膠都快要比魚多，「我們的時間已經不多」。

紀維德說，荷蘭很早就開始推廣循環經濟，透過重新設計、減少消耗、重覆使用，邁向零廢棄物。荷蘭政府目標是希望在2050年前，達到百分百循環，透過新科技、產業、新商業模式和工作機會翻轉經濟，明年更要求10％的公家採購符合循環原則。

紀維德也建議台灣，由政府率先透過公共建設與採購，開啟循環營建發展，包括採用模組化建材、認證舊建材合法重覆使用，規劃推行與世界接軌的建材記錄平台，除了可顯示循環比例、互相激勵，更方便舊建材交易，帶動新的商業模式、鼓勵跨界合作。

台灣營建研究院院長呂良正則在發表會中詳述政府角色，建議成立園區提供倉儲與維修空間，協助業者邁向租賃服務。另外，他也提到政府應建立類似綠建築的評鑑制度、計算建築物循環程度，作為銀行獎勵融資、買家購屋的依據，並針對臨時建物等低循環度建築，預先課稅或加以限制。

龔明鑫作為政府代表，接受紀維德親贈白皮書，龔明鑫也表示，不管是建築、產品或設計端，需要「用循環思考取代線性思考」，是循環經濟的精髓。龔明鑫說，推動循環營建是跨部會工作，需要整體產業共同參與，行政院去年也已核定循環經濟推動方案，希望透過四個方向推動整個台灣循環經濟的發展，「我們落後荷蘭一大段路，但總算是開始了」。

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