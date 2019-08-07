民進黨暫緩立委選舉提名 高嘉瑜：艱困選區更艱困

2019-08-07 23:52

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市立委選戰原打算今天在第四選區（內湖、南港）提名議員高嘉瑜、第七選區（信義、南松山）提名議員許淑華，卻因和時代力量談好而暫緩提名，但高嘉瑜好奇，她這區沒有時代力量的立委提名，不知為何會暫緩，她認為她可集結第三勢力的力量，也希望黨中央盡快有決定。

民進黨主席卓榮泰與時代力量黨主席邱顯智昨首度會談，雙方初步達成共識，未來在協商階段，對方已經提名的區域立委選區，時力與民進黨將暫不提名。目前在台北市的部分，除了民進黨在台北市第一選區已提名立委吳思瑤、台北市第二選舉區已提名立委何志偉，在尚未提名的五個區域選區，民進黨全數暫緩提名。

高嘉瑜受訪表示，對手有現任優勢，現在已開始在跑，雖然她也在基層很努力的跑，但沒有提名就沒有正當性，對她來說是心急如焚，不知道黨中央的考量。

至於是否因太友柯被黨中央針對？高嘉瑜則說，應該不至於針對她，她應該是最沒有爭議性，她認為自己能集結所有第三勢力，如果連這樣的人選都不考慮，就是等於禮讓對手，民進黨在台北市有不少選區都很艱困，想要贏得勝選更是雪上加霜。

高嘉瑜坦言基層比她焦慮，內湖南港也是個艱困選區，黨中央猶豫不決、不敢快決定會讓艱困選區的選情更艱困。

希望投入第七選區（信義、南松山）立委選舉的許淑華表示，黨內沒有禮讓時代力量，只是暫緩提名，在信義松山區已禮讓其他黨兩屆，但狀況都不理想，雖然陳雨凡在基層已耕耘一年，但她在基層努力12年，她相信自己的努力基層都有看到。

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