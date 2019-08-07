陳柏惟嗆爆顏清標之子 網友驚：不怕被做成消波塊？

2019-08-07 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕將在台中參選2020立委選舉的基進黨發言人陳柏惟，遭到顏清標的兒子、同要參選立委的對手顏寬恒狠酸，「要阻止高雄市長韓國瑜當市長，為何不去選總統」？對此，34歲的陳柏惟超嗆回應顏「竟然不知道選總統必須年滿40歲」！讓網友大笑表示，「不怕被做成消波塊嗎」？

陳柏惟今（7）日在臉書發文表示，對於顏寬恒的說法，「我感到萬分的痛心與遺憾，顏大哥身為制定法律的最高民意代表，竟然不知道選總統必須年滿40歲，縱有鴻鵠之志卻有年齡限制，這樣的基本常識缺失，恐造成人民對中國國民黨的不信任」。

陳柏惟也說，顏寬恒常常說他（陳柏惟）比不上顏，不會服務民眾；陳柏惟認為，區域立委的職責確實包含服務地方，但服務地方是服務每一個人，不是只服務自己人；惟有建立良好的制度，才是真正的服務。陳柏惟認為，自己並不會輸給顏家，「顏大哥做不到做不好的，我來替您完成」。同時他更表示，當選後如果顏寬恒還願意服務地方，本人願意聘任顏寬恒為：「尊爵地方服務專員」。

對於陳柏惟的嗆辣發言，網友紛紛表示「不怕被做成消波塊？」、「標哥最近好像在賣水餃喔」、「我們懷念你」、「你覺得你會是玉米還是高麗菜口味？」、「五分鐘後你還沒回我文，我就報失蹤人口了」、「務必注意人身安全啊啊啊啊」、「在這串留言會不會變消波塊」。

不過對於網友擔心被做成消波塊，陳柏惟受訪被問到相關問題時，就曾笑稱自己不會害怕，「變成消波塊，你們就可以在歷史課本上看到我了」。

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