陳柏惟挑戰顏家 洪慈庸︰集結山海能量擊敗派系

2019-08-07 15:14

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣基進發言人陳柏惟宣布參選台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），迎戰國民黨現任立委顏寬恒，引發話題。今日陳柏惟前往時代力量立委洪慈庸大雅服務處「相見歡」，交流新人與第三勢力投入地方選舉的經驗與想法，洪慈庸勉勵陳柏惟，也表示歡迎陳柏惟加入台中行列，從中台灣匯集本土能量，也為中台灣帶入新力量。

洪慈庸表示，陳柏惟參選的沙鹿及大烏龍地區位於台中海線，而洪慈庸的家鄉、台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）則位於台中山線，雖在選區恰好在台中兩端，但同時也緊鄰在旁。洪慈庸也說，這兩區同樣是幅員廣大、「傳統派系實力強大」的區域。青年參選必定艱困，但也因此別具意義。

洪慈庸表示，在捍衛台灣的大目標下，也期盼中台灣的新生力量，一同擔起「改變政治文化」的目標。

洪慈庸說明，4年深入基層經營，相當清楚要根本改變政治文化沒有特效藥。新的政黨要用新的方式經營基層，也必須要長期持續的對話和理解，去開創新的空間、「防止派系舊政治復辟」。洪慈庸說，這也是即使艱困，還是堅持參選區域立委的原因。

陳柏惟造訪洪慈庸服務處也感慨表示，有的時候都在想，像很多新世代的政治人物也很認真、也做很多事情，但是很容易的就被所謂組織、抹黑、派系、謠言亂打一通，台灣什麼時候能夠進入「相對」理性的政策論述時代呢？

洪慈庸也表示，期待台灣的新能量，今年從台中山海共同出發，「用正派能量，擊退派系舊政治。」

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