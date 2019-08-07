免稅菸管制不力、菸品減量成效不彰 監院糾正財政部

2019-08-07 23:11

〔記者謝君臨／台北報導〕國安特勤私菸案持續延燒，針對旅客攜帶免稅菸入境等相關問題，監察院今也通過監察委員張武修的調查報告，糾正財政部；監委發現，我國海關電腦系統對於各免稅商店銷售菸品予同一入境旅客的數量，竟缺乏勾稽查核功能，迄未藉科技之助，篩除超量購買免稅菸品的旅客，無異肇生不法可鑽之漏洞。

張武修表示，據衛福部統計發現，國內每年約有2萬7000名及近3000名民眾，分別因吸菸及二手菸害而喪命，相關疾病耗費的醫療資源約每年650億元，整體經濟損失高達1858億元，平均未滿20分鐘即有1名國人因菸害而失去生命，其對國人生命與財產的戕害至鉅，我國各級政府機關自應嚴肅認真以對。

張武修說，為杜絕國人及旅客夾帶過量免稅菸品闖關入境後於國內恣意流通，損害「以價制量」的菸害防制意旨，財政部早應督促所屬健全資訊科技把關機制。

豈料，我國海關電腦系統對於各免稅商店銷售菸品予同一入境旅客的數量，竟缺乏勾稽查核功能，更遲未依世界衛生組織「菸草控制框架公約」（FCTC）及其議定書意旨，修正相關規定，迄未要求免稅商店憑身分證明資料，藉資訊科技相關輔助器材之助，篩除超量購買免稅菸品的旅客，無異肇生不法可鑽之漏洞。

張武修強調，我國目前菸草稅捐僅占菸價約55.9％，與WHO明確建議的70％目標差距甚大，更遠不及先進國家菸價；且主管機關既認菸稅再調升後，勢將促使「免稅菸品」需求劇增，形成國內菸害防制漏洞，自應設法防堵。

張武修認為，適逢國內爆發巨量走私免稅菸品醜聞，致生民怨沸騰之際，行政院可挾此民氣，儘速督同所屬依FCTC揭示的「防止遭受菸草業商業與既得利益影響」及「價格及稅收措施」等規定，積極審慎檢討妥處，以使我國菸害防制水準迎頭趕上先進國家，進而根除為覬覦免稅菸暴利而鋌而走險的陋習。

張武修指出，「追蹤溯源系統及販售執照制度」為制止菸品非法貿易最有效的方法，但財政部迄今仍停滯於資料蒐集及可行性研議階段；且我國完成FCTC內國法化程序已逾14年，國內菸品內銷量竟仍達每年17億包，迄未見顯著減量的趨勢，財政部與衛福部均應積極檢討改善。

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